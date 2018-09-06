В Ярославле врач-депутат судится с руководством больницы

Ярославль, , 17:40 — REGNUM В Ярославле депутат муниципалитета 7 созыва, врач-онколог Андрей Ганелин подал в суд на клиническую онкологическую больницу, где он работает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Кировском районном суде Ярославля.

Врача-депутата руководство больницы назначило и.о. заведующим онкологическим отделением паллиативной химиотерапии. Но затем руководство больницы передумало и издало другой приказ — о снятии его с этой должности.

В результате рокировки, на должность назначили другого врача-онколога — Сергея Чепорова. Ганелин и Чепоров имеют практически одинаковый опыт работы. Депутат трудится с 1993 года, а его коллега с 1995. Оба врачи-онкологи высшей квалификационной категории, только Сергей Чепоров является кандидат медицинских наук, к тому же он уже был руководителем другого отделения.

Врач-депутат посчитал, что его незаконно сняли с должности и оспорил это в Кировском суде Ярославля. Рассказывать что-либо о конфликте Андрей Ганелин не стал. В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области также отказались комментировать данный инцидент. 6 сентября начался судебный процесс.