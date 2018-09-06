«Диванная армия» киевского режима активизировалась» – глава Крыма

Армянск, Крым, , 17:33 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей Крыма фильтровать информацию о химическом выбросе на севере республики, особенно это касается сообщений в социальных сетях. Об этом он, как сообщила пресс-служба правительства РК, заявил 6 сентября на заседании оперативного штаба в Армянске.

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По словам главы Крыма, доверять можно только официальной информации, поступающей от крымских властей.

«Прошу крымчан помнить, что «диванная армия» киевского режима активизировалась. Все эти «боты» в соцсетях пытаются поднять волну. Обращаю внимание на то, что органы власти крымчан никогда не обманывали. Если бы была угроза, уже все были бы предупреждены. Меру своей ответственности я понимаю. Прошу не реагировать на информацию, появляющуюся из непонятных источников. Реагировать только на информацию официальных источников от имени оперативного штаба», — заявил Аксёнов.

Аксенов также сообщил, что результаты исследований экологической ситуации в Армянске, которые проводились в Москве, будут готовы уже сегодня, 6 сентября, в период с 20:00 до 00:00.

«По мере поступления анализов будут приниматься соответствующие решения», — сказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения о химическом выбросе в Армянске стали поступать 24−25 августа. В течение нескольких дней власти Крыма утверждали, что никакой угрозы для граждан нет. 4 сентября было объявлено о превышении в воздухе содержания сернистого ангидрида, тогда же было принято решение об отправке из города в пансионаты и лагеря детей дошкольного и школьного возрасте. По данным властей, источник выброса — кислотонакопитель завода «Титан». Само предприятие также приостановит работу на две недели, процесс остановки производства уже начался.

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