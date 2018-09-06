Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Власти Астаны запустили кампанию против школьных поборов

Общество

Акимат (администрация) Астаны издали приказ о запрете поборов

Астана, 6 сентября 2018, 19:39 — REGNUM  Управление образования Астаны запустило кампанию по борьбе с поборами в школах города. Об этом 6 сентября на своей странице в Facebook написал глава управления Ануар Жангозин.

Чиновник опубликовал приказ ведомства о запрете незаконного сбора денег с родителей школьников и информацию о направлении средств, выделенных из государственного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что поборы с родителей в школах республики незаконны.

Читайте ранее в этом сюжете: Антикоррупционное ведомство Казахстана: поборы в школах незаконны

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