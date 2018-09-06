Пранк от Юлии Самойловой, или Почему вредно шутить с кредиторами

Анастасия Полозкова, , 18:57 — REGNUM

Запись в Instagram российской певицы Юлии Самойловой об эмиграции в Европу стала одной из самых обсуждаемых тем в сети. Публика в основном негативно восприняла это сообщение. Однако были и те пользователи, которые поддержали артистку и заявили, что Россия не адаптирована для людей с ограниченными возможностями, а сами хотели бы эмигрировать.

Как и было обещано, вечером 6 сентября певица раскрыла подробности своего заявления. Она опубликовала в соцсети видео, где объяснила:

«Я готова эмигрировать из России в Европу», — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. За последнее время получаю все больше таких писем. И корень проблем — не в России, а в материнской любви. В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства — их попросту нет. И семьи готовы все бросить и улететь. Не ищите сейчас политики, а лучше поддержите обращение в социальный комитет Государственный думы. Думаю, вместе нас удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну. Причина моего заявления изложена ниже в этом посте».

https://www.instagram.com/p/BnYsQPTBe70/

В записи артистка рассказывает об истории девочки с диагнозом спинальной мышечной атрофии (СМА). Ребёнку необходимы дорогостоящие лекарства, лечение и уход. Юлия Самойлова попросила всех неравнодушных помочь материально.

То есть с благими намерениями артистка устроила пранк российской общественности, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями в целом и помочь ребенку в частности. Пранк удался: интернет взорвался, а сама новость о возможной эмиграции стала топовой. Вместе с тем большая часть пользователей осудила девушку, назвав её предательницей, иудой, непатриоткой, и попросив её не возвращаться, поскольку без неё страна «станет чище». Причём в большинстве случаев с использованием нецензурной лексики.

Всё началось с того, что вечером 5 сентября Самойлова рассказала в Instagram Stories, что готова эмигрировать из России в Европу, а все подробности пообещала изложить вечером 6 сентября. Также она разместила в своём профиле запись из аэропорта Шереметьево, одним из хэштегов к которой стал #европа #поехали. Агент артистки изначально сообщил, что сам никаких подробностей не знает, однако причина переезда, скорее всего, не связана с политикой, это вопрос здоровья. Эта новость сразу же спровоцировала оживлённые дискуссии пользователей, в основном в Instagram певицы. В общей сложности пост набрал около 1,5 тысяч комментариев.

https://www.instagram.com/p/BnWN_hNBR_n/

«Правильно, хватит осваивать наш бюджет!!» — пишет ya_armad.

«П***уй (отредактировано ИА REGNUM ) подальше и, пожалуйста, не возвращайся», — отмечает sergey__klochkov.

Припомнили Юлии Самойловой также не самое удачное выступление на песенном конкурсе «Евровидение-2018». Такой аргумент некоторые пользователи использовали, чтобы заявить, что Россия ничего не потеряет от эмиграции певицы. Например, alinkorlin написал:

«Россию опозорила, теперь за Европу взялась».

«Флаг в руки и рваный парус», — не самым доброжелательным прощается с певицей igorsenn.

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Однако волна критики в адрес Юлии Самойловой поднялась не только среди её подписчиков в Instagram, но и на других платформах среди известных российских деятелей. В частности, писатель и радиоведущий Армен Гаспарян в своём Twitter об эмиграции Самойловой высказался таким образом:

https://twitter.com/A_Gasparyan/status/1037572437616074752

Не дождавшись официального заявления и подробностей о переезде Самойловой, в комментарии «Царьграду» Гаспарян заявил, что не понимает подобного рода эмиграцию. Публицист тоже вспомнил, что вся страна переживала за певицу, которой в 2017 году не удалось выступить на «Евровидении» из-за запрета украинских властей. Гаспарян добавил, что хотя Самойлова и не относится к его любимым исполнителям, «вольна делать все, что ей заблагорассудится, однако «подобного рода поступки» сильно огорчают её поклонников, и вернуть их признание может быть крайне сложно.

Раскритиковал эмиграционный пост Самойловой и политик, публицист Эдуард Лимонов. По его словам, непонятно, что Самойлова будет делать в другой стране. Лимонов, сославшись на собственный опыт эмиграции, отметил, что людям с ограниченными возможностями за границей ничуть не легче, чем на родине.

https://twitter.com/edvlimonov/status/1037604614181462016

Узнав о возможной эмиграции Юлии Самойловой, пользователи стали всё активнее критиковать её творчество. Саркастические версии по этому поводу дошли до того, что артистка уезжает из страны якобы потому, что силовые структуры РФ требуют вернуть им деньги за некачественную работу.

https://twitter.com/Sector_KL/status/1037495325093765120

Несмотря на волну негатива, накрывшую Юлию, многие активно защищали певицу, высказывали ей слова поддержки. Пользователи также часто отмечали, что Россия совершенно не приспособлена для нормальной жизни людей с ограниченными возможностями.

«Юлечка, я буду рада, если у тебя всё получится. В России люди жестокие, к инвалидам относятся очень плохо. Смотри сколько гадких комментов понаписали, а ведь это твой выбор… Удачи!» — пишет в Instagram Marinkasochi.

В качестве одной из главных причин эмиграции пользователи озвучивали не только далеко неидеальные условия жизни людей с физическими особенностями в России, но и отношение окружающих.

https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1037644470202916864

«Для тех, кто выплескивает столько желчи, таких, как Юлия, в стране миллионы, и, к сожалению, пока отношение к таким людям с ограниченной возможностью неадекватно, медицинская программа несовершенная. К сожалению, вы все забыли, что ей очень сложно во всех отношениях. И не будьте такими агрессивными. Я уверена многие из вас руки не протянут, если ты вдруг споткнулся. И потом, мы живём в свободной стране, и каждый выбирает свой путь. Не судите господа и не судимы будете!» — высказалась в Instagram manomimino.

«Это просто тихий ужас… Люди, которые за физические недостатки готовы порвать человека морально, вы люди вообще??» — задается вопросом olesya_s9323.

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Многотысячный блог в Twitter «Недруги за бугром» в саркастическом виде обратил внимание на то, что Самойлова — русофобка только потому, что готова уехать из страны, где нет достаточных условий для жизни людей с ограниченными возможностями.

https://twitter.com/Lndcalling/status/1037630127323144192

Версии пользователей о возможной эмиграции из-за отношения к людям с ограниченными возможностями были небезосновательны: певица не раз призывала обратить внимание на проблемы людей с физическими особенностями. Дело в том, что после эпопеи с «Евровидением» 2017 и 2018 года в мае много внимания привлекла автобиографическая книга Юлии Самойловой «Обычная необычная история». В ней артистка рассказывает о дискриминации в начале музыкальной карьеры. Например, певица рассказала, что ей часто не разрешали петь на праздничных городских мероприятиях, объясняя это тем, что «люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение». В своей книге Самойлова поделилась, что из-за физических особенностей её часто не пускали в разного рода заведения и даже магазины.

Некоторые комментаторы признались, что поддержали Самойлову еще и потому, что сами бы хотели эмигрировать: их не устраивают условия жизни в России. Однако не делают этого только потому, что не имеют возможности.

«Ну и правильно! Была бы у меня возможность, тоже бы уехал из этой страны. Поддерживаю! Не обращайте внимания на комментаторов-патриотов с промытыми мозгами. Всего вам доброго!» — поделился Alexeifedoroff.

Кроме того, люди, поддержавшие певицу, пишут, что травля Самойловой из-за заявления об эмиграции — это лучшее подтверждение того, что артистка правильно поступает (если бы она действительно собиралась эмигрировать — прим. ред.). А уровень патриотизма в условиях травли использовать и вовсе некорректно, считает ряд комментаторов.

«Думаю, все эти комментарии — хорошее подтверждение тому, что это было правильное решение. Удачи тебе», — считает igels_np.

«Я против использования слова «патриот» в адрес инвалидов в момент морального унижения», — высказывает свою точку зрения newalexgeo.

Такая бурная негативная реакция общественности к сообщению об эмиграции Юлии Самойловой понятна и ожидаема. Главным образом потому, что несостоявшееся выступление на «Евровидении-2017» имело под собой вполне ощутимый политический окрас. В условиях, мягко говоря, напряженности в отношениях между Россией и Украиной, постоянных нападок какая-либо провокация со стороны киевских властей на песенном конкурсе была ожидаемой. Осознавала тогда сама Юлия или нет, но она стала не просто певицей, представлявшей Россию, но и политический фигурой. По крайней мере в этой истории она сыграла центральную роль, и в ней по большей части запомнилась аудитории.

Высказывающаяся о любви к родине артистка, попавшая под прицельный политический огонь… Однако отношение к ней все же было неоднозначное: ей был выдан своего рода кредит доверия, но кредит условный, такой, который нужно было еще подтвердить каким-либо значительным реальным действием. Этим капиталом людского доверия артистка и воспользовалась. Публика увидела, что какое-то действие (как бы) произошло, но противоположное ожидаемому, и всё золото патриотической любви превратилось в прах интернет-ненависти в одно мгновение. Пользователи накинулись на Самойлову, устроили травлю, готовы были от неё откреститься или морально уничтожить. В этой ситуации неважно уже насколько обоснованы и адекватны причины эмиграционного поста Юлии — с кредиторами не шутят.

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