Российские путешественники совершили географическое открытие в Арктике

Архангельск, , 17:26 — REGNUM Экипаж арктической экспедиционной яхты «Alter ego» совершил географическое открытие. Об этом его члены сообщили на своей странице в Facebook.

2 сентября экспедиция обследовала острова Белой Земли на крайнем северо-востоке архипелага Земля Франца-Иосифа. Согласно лоции группа включает три острова: Ева-Лив, Аделаиды, Фредена.

«Оказалось, что в настоящее время острова Ева и Лив перекрыты сплошным двухкупольным ледником и согласно принятым в географии подходам являются единым островом — Ева-Лив. Поэтому на действующей карте Белая Земля состоит из трех островов. А на самом деле, как установлено в ходе нашей экспедиции, островов в Белой Земле все-таки четыре: Аделаиды и Фредена, Ева-Лив и Месяцева», — сообщили члены экспедиции.

Острова Белая Земля были открыты и названы Фритьофом Нансеном во время его похода через архипелаг после оставления судна «Фрам» в 1895 году. Нансен, усмотрев на походе с севера два ледниковых купола, решил, что это два острова и назвал их в честь жены и дочери Ева и Лив. Затем был открыт остров Аделаилды, названный так в честь матери великого норвежца. Остров Фредена был открыт еще Пайером, и Нансен сохранил его название. Так что изначально в состав Белой Земли Нансен включил четыре острова.

Новый пролив, открывшийся между островами Ева-Лив и Месяцева, впервые пройденный судном 2 сентября 2018 года, предлагается назвать по имени судна-первопроходца — проливом Альтер Эго.

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