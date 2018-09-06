Ситуация с вывозом мусора в Ярославской области стабилизируется

Ярославль, , 17:21 — REGNUM На межведомственном совещании, которое 6 сентября состоялось в правительстве Ярославской области, руководителям районов поручено контролировать состояние контейнерных площадок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в нем приняли в режиме видео-конференц-связи приняли представители единого регионального оператора в сфере обращения с отходами, руководители органов местного самоуправления.

Обсуждалась ситуация, которая возникла в некоторых районах области с началом работы регоператора: жители жаловались на проблемы с вывозом мусора и размещали в социальных сетях фотографии завалов на контейнерных площадках.

Представители «Хартии» еще раз подробно разобрали ее и пояснили, что причиной стал саботаж со стороны ряда управляющих компаний и подрядчиков, которые отвечали за вывоз мусора до 1 сентября. В последние дни августа они целенаправленно копили отходы. В настоящее время ситуация стабилизируется: жалоб стало намного меньше. Региональный оператор усилился и вывел на уборку мусора дополнительную технику.

«Помимо нашего собственного парка из 38 единиц техники в области работают еще около 20 машин. Также увеличен штат сотрудников. Все дополнительные ресурсы мы привлекаем за свой счет», — рассказал директор Ярославского филиала ООО «Хартия» Виталий Шубин.

Был поднят и еще один вопрос, который волнует жителей: кто должен содержать контейнерные площадки? Вид разлетевшегося мусора после опорожнения баков портит все впечатление даже при своевременном вывозе бытовых отходов.

Участники совещания еще раз напомнили: по закону это ответственность ложится на собственника земельного участка, на котором расположена контейнерная площадка. В зону ответственности регоператора уборка мусора на контейнерных площадках не входит.

Руководители в районах области должны наладить контроль за тем, чтобы площадки очищались качественно. Кроме того, им поручено сделать все необходимое для того, чтобы с началом работы регионального оператора жителям не приходили двойные квитанции.

В правительстве Ярославской области особо отметили, что ситуация с вывозом мусора находится под тщательным многоуровневым контролем:

«Контроль многоуровневый, в том числе за процессом установки новых контейнеров и отлаживанием логистических механизмов сбора и вывоза мусора на территории всего региона», — пояснил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Такие совещания в режиме видео-конференц-связи с главами муниципальных образований и поселений будут проходить еженедельно.