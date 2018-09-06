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В Казахстане планируют выдавать кредиты жильцам на ремонт дома

Общество

Кредиты будут выдаваться через систему АО «Жилстройсбербанка»

В Казахстане планируют выдавать кредиты жильцам на ремонт дома
Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР
Срочный ремонт

Астана, 6 сентября 2018, 17:23 — REGNUM  Собственники многоквартирных домов в Казахстане смогут оформить кредит на капитальный ремонт, сообщает 6 сентября издание InformBuro со ссылкой на заместителя директора департамента развития строительной отрасли ЖКХ министерства по инвестициям и развитию республики Маргулана Абдыкаримова.

По его словам, кредиты будут выдаваться через систему АО «Жилстройсбербанка». Сберегательный счет будет открыт для объединения собственников имущества и на каждого жильца дома. В случае продажи квартиры счет закрепляется за новым собственником.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года общая задолженность населения Казахстана перед коммунальными предприятиями республики составила 11,7 млрд тенге ($32,58 млн), что на 23,8% меньше, чем в июне 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: По итогам шести месяцев долги по ЖКХ в Казахстане сократились на 23,8%

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Экономика Казахстана
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