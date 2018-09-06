В Казахстане планируют выдавать кредиты жильцам на ремонт дома

Астана, , 17:23 — REGNUM Собственники многоквартирных домов в Казахстане смогут оформить кредит на капитальный ремонт, сообщает 6 сентября издание InformBuro со ссылкой на заместителя директора департамента развития строительной отрасли ЖКХ министерства по инвестициям и развитию республики Маргулана Абдыкаримова.

По его словам, кредиты будут выдаваться через систему АО «Жилстройсбербанка». Сберегательный счет будет открыт для объединения собственников имущества и на каждого жильца дома. В случае продажи квартиры счет закрепляется за новым собственником.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года общая задолженность населения Казахстана перед коммунальными предприятиями республики составила 11,7 млрд тенге ($32,58 млн), что на 23,8% меньше, чем в июне 2017 года.

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