Жителей крымского села после химвыбросов обследуют медики

Армянск, Крым, , 17:11 — REGNUM Жителей села Перекоп — ближайшего населенного пункта к кислотонакопителю завода «Титан», который называют источником химических выбросов на севере Крыма, обследуют медики. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксёнов 6 сентября на заседании оперативного штаба в Армянске.

«Силами министерства здравоохранения и врачей из Симферополя необходимо провести полный подомовой обход с взятием анализов, провести беседу с людьми, чтобы понять, как ситуация повлияла на их организм», — сказал Аксёнов.

Глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская доложила, что накануне медики обследовали детей из Армянска, отправленных в санатории и оздоровительные лагеря. Токсических отравлений у детей не нашли. По ее утверждению, «на сегодняшний день угрозы для жизни людей нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 августа жители Армянска сообщили о химическом выбросе — люди в соцсетях жаловались на самочувствие и демонстрировали фотографии налета на домах, деревьях, автомобилях. До 4 сентября власти заявляли о том, что никакой опасности химический выброс не представляет. 4 сентября стало известно о превышении в воздухе содержания сернистого ангидрида. Было принято решение о вывозе детей из города. С 5 сентября коммунальщики проливали улицы водой, чтобы смыть налет. Известно, что к медикам уже обратились около 60 человек, четверо были госпитализированы. При этом в правительстве РК по-прежнему заявляют, что необходимости вводить ЧС нет.

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