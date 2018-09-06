Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Певица Юлия Самойлова объяснила своё заявление об эмиграции

Общество

Слова «Я готова эмигрировать из России в Европу» принадлежат не ей, а матери ребенка-инвалида

Москва, 6 сентября 2018, 16:50 — REGNUM  Певица Юлия Самойлова объяснила свои слова о готовности эмигрировать в Европу. Оказалось, что это цитата заявления одной из матерей, чей ребенок прикован к инвалидному креслу.

https://www.instagram.com/p/BnYsQPTBe70/

Напомним, 5 сентября Самойлова опубликовала в своём Instagram ролик, в котором говорит: «Я готова эмигрировать из России в Европу». Сегодня Самойлова выложила фотографию из аэропорта с хэштегами #европа и #поехали. Агент певицы сообщил телеканалу «360», что страна эмиграции пока не известна, и объяснил желание девушки переехать «вопросами здоровья». Тем не менее в соцсетях успели устроить травлю Самойловой.

Читайте ранее в этом сюжете: Певицу Юлию Самойлову раскритиковали из-за её эмиграции в Европу

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