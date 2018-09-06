В Волгограде рассмотрят законопроект о сохранении льгот пожилым людям

Волгоград, , 16:33 — REGNUM Волгоградская областная дума на заседании 13 сентября рассмотрит законопроект о сохранении льгот женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Как сообщила пресс-служба регионального парламента, 5 сентября законопроект поддержал комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов.

Законопроект был внесен в думу губернатором Андреем Бочаровым. Согласно документу, льготы по оплате услуг ЖКХ, льготный проезд, социальное пособие, обеспечение слуховыми аппаратами и протезами будут доступны не только людям, вышедшим на пенсию, но и волгоградцам, которые находятся в предпенсионном возрасте. Законопроект рекомендовано принять 13 сентября в первом и втором окончательном чтении.

ИА REGNUM напоминает, что подобные законопроекты разрабатываются и в других регионах России. Например, в Рязанской области помимо него региональные власти также разрабатывают программу «Активное долголетие». Также в регионе планируют создать структуру, которая поможет найти работу людям предпенсионного возраста.