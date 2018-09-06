Убийцу школьника в Ленобласти осудили на пожизненный срок

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:24 — REGNUM В Ленинградской области вынесен приговор жителю Санкт-Петербурга, который заманил в квартиру, изнасиловал и задушил 10-летнего школьника, а затем расчленил его тело, чтобы спрятать следы преступления. Это жестокое преступление, совершенное в городе Отрадное под Петербургом, вызвало большой общественный резонанс.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик пропал без вести в конце октября 2017 года. Активные поиски ребенка с привлечением волонтеров не дали результата, но вскоре в Ленобласти и Петербурге были найдены части его тела. Предполагаемый убийца был установлен и задержан в результате тщательной работы сотрудников правоохранительных органов в декабре 2017 года.

Как установлено, в момент совершения преступления злоумышленник был пьян, он также имел не снятую и не погашенную судимость — ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение убийства и преступление сексуального характера.

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«Благодаря кропотливой работе следователей по установлению психологического контакта с задержанным, последний дал подробные признательные показания и указал места захоронения частей тела погибшего мальчика», — рассказали в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

Решением Ленинградского областного суда подсудимый петербуржец Александр Георгиевский признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношение лица, не достигшего 14 лет, и в убийстве малолетнего, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера. Он приговорен к пожизненному лишению свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

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