Бесплатная медицинская помощь: 13 тысяч рублей на каждого костромича

Кострома, , 16:19 — REGNUM Финансирование бесплатной медицинской помощи в Костромской области увеличено на 54,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. Соответствующие изменения внесены в «Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Таким образом в текущем году костромичам окажут бесплатную медицинскую помощь общей стоимостью в 8 миллиардов 587,5 миллионов рублей. Это свыше 13 тысяч рублей на каждого человека.

«Всего средства областного бюджета на обеспечение программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи составят почти 1,5 млрд рублей, средства обязательного медицинского страхования — более 7 млрд рублей», — отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область получит в текущем году 15 миллионов рублей на модернизацию медицинской системы региона. Финансирование обеспечивает резервный фонд Правительства РФ.

Местные власти обещают, что деньги будут потрачены на доработку сервисов в разделе «Мое здоровье» на портале Госуслуг и модернизацию медицинских информационных систем