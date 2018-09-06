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Детские сады Узбекистана переведут на новый механизм приема детей

Общество

С 1 января 2019 года в республике будет регулярно составляться рейтинг эффективности общеобразовательных учреждений

Детские сады Узбекистана переведут на новый механизм приема детей
Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Ташкент, 6 сентября 2018, 15:56 — REGNUM  С 1 марта 2019 года в Узбекистане начнут внедрять новый механизм приема детей в детские сады через центры государственных услуг, сообщает 6 сентября издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики.

Согласно документу, с 1 января 2019 года в республике будет регулярно составляться рейтинг эффективности общеобразовательных учреждений. Контроль учреждений образования поручен госинспекции по надзору за качеством образования при правительстве Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года в Узбекистане планируют построить 40 детских садов на 7 775 мест. Дошкольные учреждения строятся в рамках специальной программы, на которую выделили 402,2 млрд сумов (3,21 млрд рублей по курсу на 6 июля).

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане до конца 2018 года появятся 40 новых детских садов

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