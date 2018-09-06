В Ульяновске пройдет олимпиада «Русский язык – язык инженерного искусства»

Ульяновск, , 15:48 — REGNUM Международная олимпиада «Русский язык — язык инженерного искусства» пройдет в Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) в третий раз. Она станет одним из мероприятий VII Международного молодежного инновационного форума, сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

Отмечается, что мероприятие проводится для иностранных граждан в возрасте от 16 до 35 лет, получивших среднее образование за рубежом. Организаторы рассчитывают, что за победу в нескольких номинациях поборются представители из более 20 стран мира.

«Основными задачами Олимпиады являются пропаганда русского языка в мире, активизация интереса к изучению русского языка и широкому использованию в различных областях науки и техники», — говорится в сообщении.

Олимпиада пройдет 19−20 сентября в три тура и по трем категориям. Организаторы отмечают, что это позволит охватить граждан с разным уровнем подготовки. По итогам мероприятий победителям будут вручены дипломы I, II и III степеней и памятные подарки.

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