В Ровенской области митрополит попросил защиты от нападений на УПЦ МП

Киев, , 15:47 — REGNUM Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий попросил защиты от нападений на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) у главы Ровенской обладминистрации Алексея Муляренко, сообщает 5 сентября пресс-служба Сарненской епархии УПЦ МП.

Согласно сообщению, митрополит и глава обладминистрации провели совместную встречу. Митрополит рассказал, что в епархии освящаются новые храмы, освящаются места под застройку святынь и регистрируются новые общины. Однако верующие и духовенство епархии обеспокоены тем, что имеют место быть нападения на УПЦ МП.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году на УПЦ МП начали нападать радикалы, считающие, что нужно уничтожать на Украине все, связанное с Россией.