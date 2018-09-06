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В Ровенской области митрополит попросил защиты от нападений на УПЦ МП

Общество

На церковь нападают радикалы

Киев, 6 сентября 2018, 15:47 — REGNUM  Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий попросил защиты от нападений на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) у главы Ровенской обладминистрации Алексея Муляренко, сообщает 5 сентября пресс-служба Сарненской епархии УПЦ МП.

Согласно сообщению, митрополит и глава обладминистрации провели совместную встречу. Митрополит рассказал, что в епархии освящаются новые храмы, освящаются места под застройку святынь и регистрируются новые общины. Однако верующие и духовенство епархии обеспокоены тем, что имеют место быть нападения на УПЦ МП.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году на УПЦ МП начали нападать радикалы, считающие, что нужно уничтожать на Украине все, связанное с Россией.

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Религиозные конфликты на Украине
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