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Жителей Ростова-на-Дону предупредили об ураганном ветре

Общество

Горожан призывают к бдительности

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об ураганном ветре
Кацусика Хокусай. Порыв ветра. 1823-1831

Ростов-на-Дону, 6 сентября 2018, 15:37 — REGNUM  Жителей Ростова-на-Дону и гостей областного центра предупреждают об усилении ветра. Как сообщает Управление по делам ГО и ЧС города-миллионника, в ближайшее время порывы будут достигать 20−23 метров в секунду, передаёт ИА REGNUM 6 сентября.

Непогода может стать причиной отключения электроэнергии, возникновения чрезвычайных ситуаций. Горожан призывают быть внимательными, без необходимости не выходить на улицу. Автомобилистов призывают не парковать транспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.

Согласно оперативному ежедневному прогнозу, размещённому на сайте регионального управления МЧС, в течение суток осадков на Дону не ожидается. Дневная температура воздуха составит от 26 до 31 градуса выше нуля. Ветер восточный и юго-восточный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Между тем на территории Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

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Ураганы, шторма, бури
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