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В Абакане по случаю Дня хакасского языка написали диктант

Общество

Представитель Хакасского госуниверситета получил награду за вклад в развитие национального языка

Абакан, 6 сентября 2018, 15:36 — REGNUM  Единый республиканский диктант «Я люблю родной язык» написали студенты, преподаватели и научные сотрудники Хакасского государственного университета (ХГУ) по случаю Дня хакасского языка, сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

В университете отметили, что торжественная программа в этот день была насыщенной. Написание диктанта было организовано в Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова, а в Центре культуры и народного творчества имени С. П. Кадышева был представлен инновационный образовательный продукт «Хакасско-английский/англо-хакасский электронный тезаурус KIZI/PERSON».

Его создатели убеждены, что он позволит закрепить пользователям лексический запас на хакасском и английском языках, а также будет способствовать развитию навыков перевода.

Также на праздничном мероприятии за большой вклад в сохранение и развитие хакасского языка наградили кандидата юридических наук, доцента института истории и права ХГУ Геннадия Тюньдешева. Отмечается, что он получил Орден Совета Старейшин хакасского народа за благие дела, сохранение кызыльского диалекта хакасского языка и традиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые День хакасского языка, являющегося родным для более 70 тысяч человек, в республике отпраздновали 4 сентября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Квесты, диктанты, конкурсы: в Хакасии отметили День национального языка

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