Власти Казахстана выделят субсидии на ипотечную программу «7-20-25»

Астана, , 15:36 — REGNUM Местные исполнительные органы власти Казахстана будут субсидировать первоначальные взносы в рамках ипотечной программы «7−20−25», сообщает 6 сентября издание «Казинформ» со ссылкой на ипотечную организацию «Баспана».

Исполнительные органы власти будут выпускать облигации, с помощью которых будет субсидироваться половина первоначального взноса в рамках программы «7−20−25». Облигации будет выкупать кредитная организация.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о запуске пяти социальных инициатив, в том числе программы «7−20−25». Ипотечный кредит выдается на 25 лет под 7% годовых с 20-процентным первоначальным взносом.

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