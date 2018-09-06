Жителям села Половинное в Зауралье грозит зимовка в домах без отопления

Курган, , 15:32 — REGNUM Администрация Половинского района судится с курганской компанией «Комфорт — Эксперт», которой принадлежит местная котельная. Жителям района грозит, если не зима, то осень без тепла в домах. Очередное слушание назначено на 26 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иск в отношении «Комфорт-Эксперт» администрация подала в апреле 2018 года: требовала признать ненадлежащим техническое состояние отопительных котлов в селе Половинное на момент заключения договора аренды в августе 2017 года. Компания ответила встречным иском с требованием выплатить 400 тысяч рублей за пользование котельной. В обоих случаях суд отказал. Однако неделю назад, 31 августа, организация снова подала заявление.

Между тем прокуратура проверила котельные «Комфорт-Эксперт» и установила, что они требуют проведения ремонта, причем не только в Половинном, но и на станции Сумки того же района. Кроме того, выяснилось, что МКП «Единство», предоставляющее услуги по теплоснабжению районного центра, даже не запаслось топливом. К слову, единственным владельцем предприятия является местная администрация.

Напомним, что 3 сентября правительство Курганской области заявило о 85% готовности жилищного фонда региона к отопительному сезону, а в 2017 году Зауралье прославилось громкими скандалами из-за холодных батарей.