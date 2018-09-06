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В России на 18% выросли зарплаты учителей младших классов — Avito

Общество

После анализа рынка труда в сфере школьного образования специалисты сервиса сделали вывод, что в России педагогам младших классов платят больше, чем учителям в целом

В России на 18% выросли зарплаты учителей младших классов — Avito
Цитата из х/ф «Доживём до понедельника». Реж. Станислав Ростоцкий. 1968. СССР
Учительница

Москва, 6 сентября 2018, 15:28 — REGNUM  Заработная плата педагогов младших классов в России за год выросла на 18%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами сервиса объявлений Avito.

Отмечается, что после анализа рынка труда в сфере школьного образования специалисты сервиса сделали вывод, что в России педагогам младших классов платят больше, чем учителям в целом. Зарплата преподавателей младших классов выросла за год на 18% и составила более 27 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил, что государство должно изменить свою политику в области оплаты труда педагогов. Таким образом эксперт прокомментировал результаты мониторинга, проведённого специалистами РАНХиГС, которые показали, что в России увеличилось число школьных преподавателей, работающих на две ставки.

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Зарплаты педагогов
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