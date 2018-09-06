СМИ обнаружили сходство взглядов Сальвини и экс-тренера «Зенита» Манчини

Рим, , 15:19 — REGNUM Испанские журналисты газеты El Mundo нашли интересную параллель между вице-премьером Италии Маттео Сальвини и главным тренером сборной Италии по футболу Роберто Манчини, сообщает Il Foglio в своем обзоре иностранной прессы в четверг, 6 сентября.

Сальвини известен как борец с нелегальной миграцией, слоган его партии «Лига» — «Сначала итальянцы» (Prima gli italiani). Аналогичным подходом руководствуется и Манчини, который в начале сентября жаловался, что в составе итальянских футбольных клубов играет слишком мало местных исполнителей.

Главный тренер сборной сказал журналистам, что в Серии А (высший дивизион футбольного чемпионата) никогда не было так мало итальянских игроков, как сейчас, и что руководителям клубов следовало бы предоставлять молодым итальянским футболистам больше возможностей.

Журналисты Il Giornale отмечают, что Сальвини, получив такой «пас от Манчини», 5 сентября вновь напомнил о своей идее ввести лимит на легионеров в итальянском чемпионате.

Интересно, что Роберто Манчини, работая главным тренером петербургского «Зенита» (уволен в мае 2018 года), регулярно жаловался на российский лимит на легионеров, называя его одной из причин неудач команды. Оказавшись на посту главного тренера национальной сборной, то есть на противоположной стороне баррикад, Манчини изменил на противоположную и свою позицию.