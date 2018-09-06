В Китае пройдет еще один международный экологический форум

Пекин, , 15:19 — REGNUM Заместитель председателя Китайского фонда озеленения Чэнь Пэн объявил о предстоящем проведении 12−13 сентября в городе Увэй провинции Ганьсу (северо-запад страны) международного форума в области улучшения экологии в рамках инициативы «Пояса и пути», сообщает 5 сентября Синьхуа.

Помимо учреждения совместного фонда в области охраны окружающей среды вдоль всего маршрута, участники обсудят ряд конкретных проектов, например, восстановление евфратского тополя.

Китайская сторона ожидает, что улучшение экологии «Пояса и пути» окажется сложным и долговременным проектом из-за накопленных многочисленных проблем, связанных с опустыниванием и деградацией почв.

Сообщается, что в форуме примут участие 180 участников, представляющих более, чем 20 стран «Пояса и пути»; ожидается присутствие ряда международных организаций.