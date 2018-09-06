Выбросы в Армянске жителям Севастополя не угрожают — власти

Севастополь, , 15:16 — REGNUM Выброс химических веществ, зафиксированный в крымском Армянске, не отразился на качестве воздуха и воды в Севастополе. Пробы воздуха и питьевой воды соответствуют нормам, сообщила пресс-служба правительства города.

«Исследование атмосферного воздуха проведено специалистами филиала ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе» в рамках ежедневного мониторинга окружающей среды, а также в связи с загрязнением атмосферного воздуха в Армянске. Согласно имеющимся результатам, содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимых концентраций, атмосферный воздух соответствует всем необходимым требованиям», — цитирует пресс-служба территориальный отдел Севастополя Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым.

Директор ГУПС «Водоканал» Николай Перегуда также заявил, что ситуация в Крыму не отразилась на качестве питьевой воды в Севастополе. При этом специалисты предприятия и Роспотребнадзора проводят исследования проб воды ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Армянске на севере Крыма 24−25 августа произошел выброс химических веществ. Жители города жаловались в соцсетях на недомогания, однако тогда власти настаивали: все пробы соответствуют нормам. Превышение уровня содержания сернистого ангидрида признали лишь 4 сентября. Вводить ЧС в регионе отказываются, однако с 5 сентября детей школьного и дошкольного возраста из Армянска вывозят в санатории и оздоровительные лагеря Крыма. Известно, что на 5 сентября к медикам обратились 58 человек, четверых госпитализировали. Расследованием химвыброса занялся СКР, который возбудил уголовное дело. Власти Крыма утверждают, что ситуация под контролем.

Читайте ранее в этом сюжете: В крымском Армянске после химвыброса госпитализированы четыре человека