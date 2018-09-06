«Газпром» построит 10 стадионов во Владимирской области

Владимир, , 14:56 — REGNUM Во Владимирской области в 2018—2023 годах «Газпром» планирует построить десять школьных стадионов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области. 5 сентября соглашение о реализации проектов подписали губернатор Светлана Орлова и зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев.

Строительство спортивных объектов вошло в программу «Газпром — детям». Школьные стадионы планируется возвести во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Александрове, Киржаче и других городах. Также ведутся переговоры о строительстве еще пяти крупных спортивных объектов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Светлана Орлова заявляла, что Владимирская область вернула «Газпрому» 600 млн рублей долга. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава области сообщила, что в регионе действует программа реструктуризации задолженности до 2023 года. Между тем в июне 2018 года Владимирская область попала в число регионов, которые сорвали план реструктуризации долгов за газ. По данным на 1 июля 2018 года, в регионе был 41 должник за газ. Общая сумма задолженность составляла почти 2,375 млрд рублей.

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