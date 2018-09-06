Орловская область закупила девять мобильных ФАПов и 26 школьных автобусов

Орел, , 14:56 — REGNUM Девять передвижных ФАПов, а также 26 школьных автобусов закуплены Орловской областью для муниципалитетов. Церемония вручения техники состоялась на площади Ленина в Орле 6 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

По словам врио губернатора Андрея Клычкова, мобильные фельдшерско-акушерские пункты приобретены впервые в истории государственной системы здравоохранения региона — деньги на них были выделены из федерального бюджета. ФАРы оборудованы собственной энергетической установкой, гинекологическим креслом, рабочим местом фельдшера, кондиционером, полом с подогревом, тепловыми завесами, биотуалетом, холодильником. Сегодня же ФАПы были переданы Глазуновской, Должанской, Знаменской, Колпнянской, Краснозоренской, Ливенской, Малоархангельской, Нарышкинской, Плещеевской Центральным районным больницам. Мобильные пункты будут применяться для оказания помощи небольшим населенным пунктам. В ближайшее время регион планирует закупить еще один ФАП, а также мобильный мамограф. Глава региона отметил, что сегодня задача — создать единую систему оказания медпомощи большим и малым населенным пунктам. 26 школьных автобусов, также поступивших в регион, планируется передать в 17 районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября врио губернатора Андрей Клычков на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о социально-экономическом развитии региона. В частности. Клычков поблагодарил президента за выделенные 500 млн рублей на развитие системы здравоохранения: по его словам деньги пойдут на закупку медицинского оборудования, строительство ФАПов и закупку мобильных ФАПов.

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