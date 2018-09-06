Обрушение моста в Генуе: в списке подозреваемых — 20 человек

Генуя, Италия, , 14:52 — REGNUM Правоохранительные органы Италии подозревают 20 человек в причастности к обрушению моста Моранди в Генуе, сообщает Il Messaggero в четверг, 6 сентября.

В числе подозреваемых — руководители компании Autostrade, концессионера платных дорог Италии, а также сотрудники министерства транспорта и инфраструктуры.

Не уточняется, идет ли речь о сотрудниках прежнего состава министерства, выдававшего концессионеру разрешения, или уже нового, через 10 дней после начала своей работы разрешившего проводить ремонт без ограничения движения по мосту.

Подозреваемым может быть предъявлено обвинение в массовом убийстве при отягчающих обстоятельствах.

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14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».