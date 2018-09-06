Жители Байконура смогут получать медпомощь в казахстанских больницах

Байконур, Казахстан, , 14:52 — REGNUM Граждане Казахстана, проживающие на территории комплекса «Байконур», смогут получать медицинскую помощь в соответствии с законодательством республики, сообщает 6 сентября издание Zakon.kz.

Соответствующий законопроект был принят Сенатом Казахстана. Ранее граждане Казахстана получали медпомощь только в российских медицинских организациях в соответствии с законами России.

Напомним, Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов ранее пояснял, что медицинское обеспечение в соответствии с законами республики значительно отличается от российской медпомощи.

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