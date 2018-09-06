Министру Оренбуржья продлили срок ареста

Оренбург, , 14:43 — REGNUM В Оренбурге суд продлил срок домашнего ареста для министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Михаила Маслова на два месяца. При этом следователь в своём ходатайстве просил о трех месяцах ареста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Согласно решению суда Маслов пробудет под домашним арестом до 6 ноября 2018 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, глава минсельхоза области задержан 14 июня и отправлен в СИЗО. 10 июля суд изменил меру пресечения Маслову. Несмотря на то, что следователь настаивал на продлении срока нахождения под стражей, судья вынес постановление о домашнем аресте.

Министр обвиняется в крупном мошенничестве в составе группы лиц и по предварительному сговору, а также получении взятки. В частности, речь идёт о махинациях с субсидиями, выделенными в 2015—2016 годах для селекционно-гибридного центра «Вишневский». По данному громкому делу задержан и учредитель СГЦ Виктор Железнов.

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