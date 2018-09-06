Курган приобретает антураж гоп-культуры

Курган, , 14:37 — REGNUM На перекрестке центральных улиц Кургана появилось изображение основателя слободы «Царево городище» Тимофея Невежина с не вписывающейся в культурный контекст подписью «Го, пацаны, я создал!». Арт-объект согласован горадминистрацией и создан на добровольные пожертвования, пояснил корреспонденту ИА REGNUM один из соавторов проекта «Мой Курган» Андрей Вагин.

Потрет основателя поселения, ставшего впоследствии городом Курганом, со странной подписью появился на электрошкафу компании «Ростелекомом» на перекрестке улиц Ленина и Гоголя. Автором идеи стал 25-летний горожанин Денис Чумак при поддержке проекта «Мой Курган» и художницы Светланы Кирш. Молодой человек объяснил, что вдохновлялся игрой Сounter strike. Однако у многих горожан такое оформление арт-объекта вызвало недоумение и даже возмущение.

В соцсетях развернулись споры:

«Лучше бы серая коробочка была, чем образ Невежина со словами «го, пацаны».

«Кто не использует слэнг и мат? Врачи, учителя и культурные деятели, допустим. Их мало относительно основного населения. Очень многие используют сленг и мат. Можно ли всех ущемить вдруг за это и убедить перестать это делать?»

Как подчеркнул Андрей Вагин, если бы он был автором, то, конечно, выбрал бы что-то более эстетически соответствующее. Тем не менее эту фразу многие слышали и поймут, что она означает.

Он подчеркнул, что молодые люди вызвались создать что-то хорошее для Кургана, хотят улучшить его облик. Таких энтузиастов сегодня немного, потому перебивать их инициативу возражениями не стоит. Тем более задача арт-объектов — в неформальном стиле рассказать жителям города о его истории. Возможно, дальнейшая работа в этом направлении будет более осмысленной. Тем более что она ведется на добровольные пожертвования горожан, а на что именно будут потрачены деньги, им не говорят. В дальнейшем общественники собираются предложить систему согласования изображений и надписей.

Добавим, что арт-объект такого формата — второй в Кургане. На первом изображен артист Юрий Гальцев.

Напомним, проблема воспитания молодежи в Курганской области поднималась недавно в связи с хулиганскими выходками в селе Большое Чаусово Кетовского района. Об этом сообщало и ИА REGNUM.

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Организаторы «Мой Курган» решили, что такая активность молодых людей лучше, чем ее негативные формы или бездействие. Вопрос горожан, как воспитать культурных детей, если образ Тимофей Невежина у сегодняшних детсадовцев и учеников младшей школы будет ассоциироваться с сомнительными словами «го» и «пацаны», одобренными администрацией, остался без ответа.