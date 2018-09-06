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Названы последствия изменения климата для России

Общество

Климат в России меняется динамичнее, чем в других странах

Названы последствия изменения климата для России
stevepb
Термометр

Москва, 6 сентября 2018, 14:33 — REGNUM  Изменение климата в России могут стать причиной роста стихийных бедствий, эпидемий и неурожаев в стране, об этом говорится в докладе Министерства природы РФ, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Как говорится в докладе, климат в России меняется динамичнее, чем в других странах. Так, с 1976-го по 2017-й годы среднегодовая температура в стране росла примерно на 0,45 градуса каждое десятилетие. Это связано, предполагают в ведомстве, с большими объемами промышленных выбросов во всем мире.

Как считают специалисты, в центральных и южный районах России из-за жары будет расти число смертей среди людей старшего возраста. Также будет фиксироваться рост числа заболевших острыми кишечными заболеваниями, паразитами и опасными инфекциями. Из-за засухи будут распространяться вредители и сокращаться лесные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые опубликовали доклад о влиянии потепления на рост популяции насекомых-вредителей. По самым оптимистичным прогнозам специалистов, потери в урожайности могут составить 213 тонн в год для всех культур в целом. Также выяснилось, что при повышении температуры каждый дополнительный градус приводит к потерям на 10−20% урожая в год из-за насекомых-вредителей.

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Глобальное потепление
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