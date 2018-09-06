Пенсионный фонд РФ подготовил программу индексаций пенсий

Москва, , 14:21 — REGNUM Принято решение об индексации гражданам России пенсий по старости с 1 января на 7,05% в 2019 году, на 6,6% в 2020 году и на 6,3% в 2021 году. Об этом сообщает 6 сентября пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

В ПФР отметили, что указанное повышение пенсий будет произведено «с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента РФ Владимира Путина».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к населению по предстоящей пенсионной реформе. Напомним, в июле проект закона о пенсиях Госдума приняла в первом чтении. Согласно законопроекту, пенсионный возраст должны были поднять до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Владимир Путин в своем обращении предложил снизить срок выхода на пенсию женщин до 60 лет.

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