Курский интернат и государство делят сбережения погибших инвалидов

Суджа, Курская область, , 14:18 — REGNUM В Курской области прокурор Суджанского района через суд добивается обращения в доход государства денежных средств умерших подопечных психоневрологического интерната. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что на банковских счетах подопечных Суджанского психоневрологического интерната, которые уже умерли и не имели наследников, оставались значительные денежные суммы, которые хранились в коммерческих кредитных учреждениях многие годы.

По закону, имущество умершего подлежит обращению в доход государства, если у него нет наследников. Прокурор района направил в суд иски о признании права Российской Федерации на оставшиеся на счетах деньги. Суд уже признал право собственности государства на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Еще два таких иска находятся на рассмотрении в суде.