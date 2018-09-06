Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Курский интернат и государство делят сбережения погибших инвалидов

Общество

После смерти деньги подопечных Суджанского психоневрологического интерната не вернули государству

Курский интернат и государство делят сбережения погибших инвалидов
Veennema
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Суджа, Курская область, 6 сентября 2018, 14:18 — REGNUM  В Курской области прокурор Суджанского района через суд добивается обращения в доход государства денежных средств умерших подопечных психоневрологического интерната. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что на банковских счетах подопечных Суджанского психоневрологического интерната, которые уже умерли и не имели наследников, оставались значительные денежные суммы, которые хранились в коммерческих кредитных учреждениях многие годы.

По закону, имущество умершего подлежит обращению в доход государства, если у него нет наследников. Прокурор района направил в суд иски о признании права Российской Федерации на оставшиеся на счетах деньги. Суд уже признал право собственности государства на сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Еще два таких иска находятся на рассмотрении в суде.

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