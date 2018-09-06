«Молодёжь в действии»: «Бессмертный полк» в Германии и санкционный тупик

Оренбург, , 14:07 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 6 сентября, дискуссионная площадка «Молодёжь в действии» в рамках Международного молодёжного образовательного форума «Евразия» стала одной из самых географически представительных. Спикерами выступили активисты молодежного движения из Белоруссии, Германии, Сербии, Китая и Мозамбика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Участники мероприятия поделились опытом реализации своих проектов и назвали ряд задач, решение которых может вывести международную коммуникацию на новый уровень.

Председатель правления Ассоциации содействия интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству Сергей Лущ (Белоруссия) отметил, что сейчас возрастает роль молодежи как представителей народной дипломатии:

«Это выводит на первые роли лидеров некоммерческого сектора. Тех, кто работает с молодежью, кто проводит молодежные проекты. Через культурную коммуникацию решается большинство проблем и конфликтов. Гуманитарное сотрудничество и наука — это фундаментальные основы. Технологии решают судьбу целых стран и народов. А еще главный капитал будущего — человек. И инвестировать необходимо не в биткоин, а в людей, в себя. Важно создавать центры, где молодые люди могли бы заниматься наукой».

Сергей Лущ также подчеркнул, что мощным аспектом объединения стран постсоветского пространства является сохранение общего исторического наследия. Он сделал акцент на том, что в западном обществе идет процесс переоценки истории, попытки лишить страны постсоветского пространства права на победу в Великой Отечественной войне. И общая задача — не допустить этого.

Председатель Ассоциации солидарности молодежи Мозамбика Борж Да Силва сказал, что возглавляемая им организация своей основной целью ставит объединение молодежи, и прежде всего молодежи Африки, налаживание отношений между молодыми людьми разных стран континента. У ассоциации много идей по развитию международного сотрудничества.

Борж Да Силва также отметил, что участие в форуме дало ему возможность убедиться в огромном потенциале, которым обладает российская молодежь. С таким потенциалом, считает руководитель мозамбикской ассоциации, она может и должна влиять на мир.

О своем участии в различных молодежных форумах сообщила директор культурных программ НКO BalkanCreativeGroup Милица Янич (Сербия). По ее мнению, для молодых людей, имеющих цель и желание ее добиться, нет ничего невозможного. Сама Милица коренным образом поменяла род своей деятельности и теперь с удовольствием занимается у себя на родине организацией театральных и кинофестивалей. Параллельно она работает в молодежных организациях, с помощью которых в Сербии, по примеру России, ко Дню Победы смогли организовать акцию «Бессмертный полк».

«Нам необходимо делиться идеями, опытом и построить международный мост для сотрудничества молодежи всего мира», — сказала Милица Янич.

Один из организаторов Бессмертного полка в Германии, сопредседатель НКО «Евразийское общество в Германии» Артур Лейер обнажил ряд острых вопросов международной повестки. Один из них — санкции против России, которые, по словам гостя, большинство населения Германии не поддерживает. Они наносят ущерб и самим немцам. К примеру, в его родном городе Гамбурге на фабрике, которая регулярно отправляла свою продукцию в Россию, сейчас сократили большое количество сотрудников.

«Евразийское общество Германии» организовывало пикеты и демонстрации, призывая к миру и дружбе с Российской Федерацией. Артур Лейер утверждает, что население и других европейских стран против санкционного отношения к России.

«Пробиться через эту блокаду сложно, телевидение во всех европейских странах в своих передачах поддерживает такую политику (санкции против России), но есть интернет. Давайте общаться, активно публиковать свои материалы, давайте взаимодействовать», — призвал Артур Лейер.

Напомним, с 4 по 9 сентября в Оренбурге проходит третий Международный молодежный образовательный форум «Евразия». Его участниками стали более 800 человек из 77 стран.