В Москве в связи с празднованием Дня города ограничат движение транспорта

Москва, , 13:59 — REGNUM Автомобилистов в Москве предупреждают об ограничениях движения транспорта, которые будут введены на некоторых участках столицы в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) на странице в соцсети Twitter.

«В центре начались ограничения движения ко Дню города, — говорится в сообщении. — Сейчас занято по одной полосе на улицах Тверской, Охотный ряд и Моховой».

Отмечается, что 7 сентября с 00:01 мск выше указанные улицы и прилегающие к Тверской переулки станут пешеходными. 8 сентября в городе также будет перекрыт ряд улиц.

ЦОДД рекомендует владельцам автомобилей продумывать свои маршруты заранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году День города в Москве отметят 8 и 9 сентября.

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