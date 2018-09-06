Четверг, 6 Сентября 2018 года
14:55:22 МСК

Опрос: более половины людей во всем мире смогут определить фейковую новость

Общество

В опросе приняли участие свыше 19 тыс. человек из 27 стран мира

Опрос: более половины людей во всем мире смогут определить фейковую новость
Фредерик Бурр Оппер. Репортеры с «фейковыми» новостями. 1894

Москва, 6 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  Более половины людей во всем мире считают, что смогут распознать фейковую новость, следует из опроса, проведенного Ipsos Public Affairs.

Так, в этом уверены 63% респондентов, при этом 41% считают, что их сограждане не смогут определить фейковую новость. В России 58% заявили, что смогут определить фейк, тогда как 49% сомневаются, что это возможно.

Отмечается, что социологический опрос проходил в 27 странах мира, в нем приняли участие свыше 19 тыс. человек.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недобросовестные средства массовой информации, которые распространяют фейковые новости, в итоге могут спровоцировать военный конфликт.

Читайте подробнее: Трамп: СМИ с их «фейковыми» новостями могут спровоцировать войну

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социологические опросы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить