Опрос: более половины людей во всем мире смогут определить фейковую новость

Москва, , 13:53 — REGNUM Более половины людей во всем мире считают, что смогут распознать фейковую новость, следует из опроса, проведенного Ipsos Public Affairs.

Так, в этом уверены 63% респондентов, при этом 41% считают, что их сограждане не смогут определить фейковую новость. В России 58% заявили, что смогут определить фейк, тогда как 49% сомневаются, что это возможно.

Отмечается, что социологический опрос проходил в 27 странах мира, в нем приняли участие свыше 19 тыс. человек.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что недобросовестные средства массовой информации, которые распространяют фейковые новости, в итоге могут спровоцировать военный конфликт.

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