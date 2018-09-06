Дагестанские меценаты дали 50 млн рублей на учебники по родным языкам

Махачкала, , 13:46 — REGNUM Учебники по родным языкам в Дагестане купят на деньги меценатов. На обеспечение учащихся 1−4 классов учебными пособиям по шести языкам и дагестанской литературе они выделили около 50 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя главы минобра республики Ширали Алиев.

На заседании с начальниками управления образований муниципалитетов 4 сентября он рассказал, что из бюджета планировалось направить на приобретение книг для изучения родных языков 20 млн рублей. Однако этой суммы не хватало, чтобы полностью покрыть необходимость в учебниках.

Тогда на помощь пришли выходцы из республики, выделив дополнительно денежные средства на общую сумму в размере около 50 млн рублей. На эти средства будут куплены учебники по аварскому, даргинскому, кумыкскому, лакскому, лезгинскому и табасаранскому языкам.

Читайте также: Учебники для Дагестана купят на деньги из резервного фонда правительства РФ

Отметим, что на недавнем совещании в режиме видеосвязи с представителями Министерства образования России глава дагестанского минобра Уммупазиль Омарова сообщила, что при покупке учебников для школ Дагестана в прошлые годы были выявлены факты покупок не по целевому назначению. Так, в ряде школ были закуплены, например, учебники по английскому языку для школ с углубленным изучением этого предмета, в то время как самих таких школ в районе не было.

В настоящее время обеспеченность учебниками в Дагестане составляет менее 60%. В связи с этим правительство РФ приняло решение о выделении дополнительно из резервного фонда 200 млн рублей на покрытие дефицита. Еще около 220 млн рублей на эти цели выделит регион.