Курское предприятие устроило склад химикатов рядом с жилыми домами

Курск, , 13:43 — REGNUM В Курской области прокуратура добивается устранения нарушений на территории филиала ООО «Курск Агро». Как сообщила пресс-служба ведомства, химические вещества предприятие хранило под открытым небом, невзирая на то, что рядом располагаются жилые дома и железнодорожные пути, по которым часто ходят пассажирские поезда.

В Поныровском районе на территории филиала ООО «Курск Агро» хранят агрохимикаты, в том числе около 360 тонн аммиачной селитры, которая является веществом, усиливающим горение. Она находилась в непосредственной близости от жилых домов и в 300 метрах от железнодорожных путей участка «Курск — Малоархангельск» с интенсивным движением пассажирских и грузовых составов.

Районный прокурор возбудил в отношении главного агронома сельхозпредприятия дело об административном правонарушении и внес ему представление с требованием устранить выявленные нарушения.