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Статистики: в Италии живут 60 миллионов человек, средний возраст – 45 лет

Общество

Граждане возрастной категории 65+ составляют 22% населения

Рим, 6 сентября 2018, 13:42 — REGNUM  По состоянию на 1 января 2018 года в Италии живут 60 миллионов 484 тысячи человек, сообщает информагентство Ansa в четверг, 6 сентября, со ссылкой на данные национальной службы статистики.

Средний возраст жителей составляет 45,2 года.

13,4% населения — граждане в возрасте до 15 лет, 64,1% — в возрасте от 15 до 64 лет, 22,6% — в возрасте старше 65 лет.

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Статистики также отметили, что 7% населения страны — люди старше 80 лет. В Италии более 15 тысяч граждан, чей возраст превышает 100 лет.

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Экономика Италии
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