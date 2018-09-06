Статистики: в Италии живут 60 миллионов человек, средний возраст – 45 лет

Рим, , 13:42 — REGNUM По состоянию на 1 января 2018 года в Италии живут 60 миллионов 484 тысячи человек, сообщает информагентство Ansa в четверг, 6 сентября, со ссылкой на данные национальной службы статистики.

Средний возраст жителей составляет 45,2 года.

13,4% населения — граждане в возрасте до 15 лет, 64,1% — в возрасте от 15 до 64 лет, 22,6% — в возрасте старше 65 лет.

Читайте также: В Италии продолжает снижаться рождаемость

Статистики также отметили, что 7% населения страны — люди старше 80 лет. В Италии более 15 тысяч граждан, чей возраст превышает 100 лет.