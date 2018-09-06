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В Ташкенте восстановили заброшенный парк Сиэтла

Общество

Сиэтл является городом-побратимом Ташкента

Ташкент, 6 сентября 2018, 13:40 — REGNUM  В Ташкенте отреставрировали парк города-побратима Сиэтла, который на протяжении нескольких лет пришел в запустение, сообщает 6 сентября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на общественный совет при хокимияте (администрации) Ташкента.

Парк, подаренный американским городом-побратимом Сиэтлом, расположился на территории парка Бобура. В реставрации приняли участие представители власти и общественности.

Отметим, после начала масштабных либеральных реформ в Узбекистане Вашингтон стал более активно сотрудничать с Ташкентом. В частности, в начале сентября в Узбекском государственном университете иностранных языков Вебстерский университет США запустил первую в странах Туркестана программу по магистратуре «Преподавание английского как второго языка».

Читайте ранее в этом сюжете: Вебстерский университет США запустил в Узбекистане магистратуру

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Городское благоустройство
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