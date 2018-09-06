На выходных 8 и 9 сентября в Москве ожидается теплая и сухая погода

Москва, , 13:36 — REGNUM На погоду в столице России к концу недели продолжит оказывать влияние антициклон. Жителей Москвы на выходных 8 и 9 сентября ожидает сухая и теплая погода, сообщает Гидрометцентр РФ.

По сведениям синоптиков, в Москве до начала новой недели средняя суточная температура будет превышать климатическую норму примерно на 5 °C.

«В пятницу и выходные ночами прогнозируется в Москве +11…+13 °C, в центре +15…+17 °C, по области +8…+13 °C, местами до +4 °C. Днем в мегаполисе воздух будет прогреваться до +23…+25 град и +21…+26 °C в Подмосковье», — говорится в сообщении метеослужбы.

Напомним, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в первой половине сентября в Москве ожидается теплая погода с температурным фоном на 3−4 °C выше нормы, которая составляет днем около +17 °C.

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