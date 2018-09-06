На международном форуме в Оренбурге предложили ответы на глобальные вызовы

Оренбург, , 13:32 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 6 сентября, на Международном молодёжном образовательном форуме «Евразия» эксперты и молодые лидеры общественного мнения обсудили глобальные вызовы современности и определили пути их преодоления. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг обратил внимание участников дискуссии на то, что у каждого геополитического явления есть две стороны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Глава Оренбуржья отметил, что сегодня существует множество глобальных угроз. Они затрагивают все сферы жизнедеятельности человека. Одними из ключевых вызовов современности по-прежнему остаются санкции и терроризм.

«Для нашей страны в условиях экономических и политических санкций позитивным моментом стала внутренняя мобилизация капиталов и человеческих ресурсов. И Оренбургская область может служить здесь примером. Ответные меры на санкции позитивно отразились на развитии региональной экономики. Регион стал более состоятельным в экономическом плане, повысилась эффективность и конкурентоспособность нашей экономики. Бизнес активно заполняет освободившиеся ниши и возобновляет производства или создает новые. В региональном портфеле по импортозамещению — 17 значимых инвестпроектов в промышленности и 12 — в сельском хозяйстве. Таким образом, в результате преодоления санкционного давления мы сохраняем стабильность нашей экономической системы как на региональном, так и на федеральном уровне», — привел пример Юрий Берг.

По его словам, также немаловажно говорить сегодня и о теме интернационализма. В регионе сегодня проживают представители 126 национальностей. Важно, чтобы люди жили в мире и согласии независимо от вероисповедания и принадлежности к тому или иному этносу.

Президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг», программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов затронул тему международных рисков на Евразийском пространстве, международной неопределенности и интересов России:

«Между элитами России и её ближайшими союзниками нарастают ошибки во взаимном восприятии мира. Сочетание этих ошибок может подорвать российские усилия по гармонизации отношений с соседями и замедлить продвижение евразийской интеграции. Форум «Евразия» как раз является той площадкой, на которой можно придти к этому пониманию».

В разговоре о структурной хрупкости и опорах российской модели Андрей Сушенцов отметил, что несомненными плюсами России являются способность к мобилизации, искусность в конфликтах и переговорах, умение адаптироваться и совершенствоваться в меняющихся условиях, а также значительный человеческий и ресурсный потенциал, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы Международного молодежного образовательного форума «Евразия».

Обсуждая новые принципы внешней политики, эксперты отметили необходимость решительных шагов и отказ от западноцентричности. На сессии вопросов и ответов затронули темы кибербезопасности и борьбы техноэкономических платформ. По словам экспертов, властный баланс будущего определит конкуренция технологических макро-платформ.

Для решения этих вопросов предлагается форсировать льготный налоговый режим для инновационного бизнеса, радикально упростить иммиграцию и натурализацию специалистов, создавать технологические кластеры в богатых энергией регионах Сибири и Дальнего Востока. Большая роль в поиске преодоления обозначенных глобальных вызовов отводится именно молодёжи, открытой к диалогу друг с другом и ориентированной на устойчивое развитие мира.

Напомним, площадка форума «Евразия» третий год является устойчивой платформой, где созданы условия для диалога молодежных организаций и отдельных молодых граждан Евразийского континента, ориентированных на взаимодействие русскоговорящих иностранных граждан, готовых к практическому сотрудничеству и взаимодействию с гражданами России.

Организаторами Международного молодёжного образовательного форума «Евразия» выступили Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Оренбургской области, ФГБУ «Ресурсный молодёжный центр», межведомственный Совет по делам молодёжи при правительственной Комиссии по делам соотечественников за рубежом, а также Оренбургский государственный университет и Московский государственный институт международных отношений МИД России. Соорганизатор — «Молодёжка ОНФ».