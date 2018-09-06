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Здоровье украинского населения ухудшается с каждым годом

Общество

Жители Украины плохо питаются и живут в нищете

Здоровье украинского населения ухудшается с каждым годом
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина. Все будет хорошо, но не всем

Киев, 6 сентября 2018, 13:22 — REGNUM  На 10−12 лет меньше живут граждане Украины по сравнению с жителями ЕС, сообщает 6 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, ежегодно здоровье украинского населения ухудшается из-за растущей бедности, плохой экологии, стрессов и отсутствия нормального питания. По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), Украина занимает 97-е место из 156 в рейтинге здоровья. Россия занимает 73-е место, Белоруссия — 54-е, Молдавия — 75-е.

Напомним, с психическим здоровьем у населения Украины тоже не все хорошо. Так, Украина является одной из стран с самым большим количеством самоубийств в ЕС, а по количеству психических заболеваний на душу населения так и вовсе лидирует среди европейских стран.

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