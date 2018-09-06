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В регионах Узбекистана планируют ежегодно открывать по 50 частных школ

Общество

В школах республики планируется создать более благоприятные условия для получения качественного образования

Ташкент, 6 сентября 2018, 13:27 — REGNUM  В каждом регионе Узбекистана власти ежегодно будут выделять не менее 50 земельных участков для открытия частных школ, сообщает 6 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Азиза Абдухакимова.

По его словам, в школах республики планируется создать более благоприятные условия для получения качественного образования. В частности, планируется снизить нагрузку на переполненные школы и усилить контроль качества учебно-воспитательного процесса.

Замглавы правительства добавил, что предприниматели, занимающиеся открытием частных школ, получат большой пакет льгот и преференций.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года министерство народного образования Узбекистана установило перечень документов, которые должны вести школьные учителя. Дополнительная бюрократическая нагрузка на учителей будет пресекаться контролирующими органами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане дебюрократизируют деятельность учителей

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Общее образование
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