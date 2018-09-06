Астраханские депутаты предложили сохранить «пенсионные» льготы

Астрахань, , 13:17 — REGNUM В Астраханской области льготы и социальные гарантии, которые предоставлялись пенсионерам, продолжат действовать для женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет после повышения пенсионного возраста, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя областной думы Игоря Мартынова.

Депутаты думы Астраханской области внесли законопроект, сохраняющий льготы, получение которых будет привязано к возрасту работников, а не их выходу на пенсию. В их число входят компенсации проезда в общественном транспорте, льготы при плате за квартиру и коммунальные услуги, а также освобождение от транспортного налога. Законопроект рассмотрят 27 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Владимир Путин выступил с обращением по поводу предстоящей пенсионной реформы, в котором предложил ряд мер, которые могли бы смягчить ее последствия — в том числе и сохранение льгот для граждан предпенсионного возраста.

Глава Астраханской области Александр Жилкин заявил, что поддерживает решение правительства о проведении пенсионной реформы, но она должна быть проработана по нескольким направлениям. По мнению губернатора, людям нужны гарантии со стороны государства в том, что по достижении предпенсионного возраста они смогут найти работу.