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«Перекрестились»: после землетрясения чиновники срочно создали эвакопункт

Общество

«На случай любых чрезвычайных ситуаций»

Катав-Ивановск, Челябинская область, 6 сентября 2018, 13:12 — REGNUM  В южноуральском Катав-Ивановске после прошедшего 5 сентября землетрясения чиновники спохватились и создали пункт для эвакуации населения. Он расположен в местной коррекционной школе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

По информации чиновников, новых толчков не ожидается. Эвакопункт создали на всякий случай. Он будет работать в случае любых чрезвычайных ситуаций.

Напомним, землетрясение произошло 5 августа. Сила толчков достигала 5,6 балла. Обошлось без жертв и пострадавших и даже без серьёзных разрушений. Но многие граждане поспешили эвакуироваться из своего жилья. Также срочно вывели на улицу пациентов и персонал местного стационара.

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Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года
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