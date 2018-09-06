«Перекрестились»: после землетрясения чиновники срочно создали эвакопункт

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 13:12 — REGNUM В южноуральском Катав-Ивановске после прошедшего 5 сентября землетрясения чиновники спохватились и создали пункт для эвакуации населения. Он расположен в местной коррекционной школе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

По информации чиновников, новых толчков не ожидается. Эвакопункт создали на всякий случай. Он будет работать в случае любых чрезвычайных ситуаций.

Напомним, землетрясение произошло 5 августа. Сила толчков достигала 5,6 балла. Обошлось без жертв и пострадавших и даже без серьёзных разрушений. Но многие граждане поспешили эвакуироваться из своего жилья. Также срочно вывели на улицу пациентов и персонал местного стационара.