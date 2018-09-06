Детские комнаты в организациях должны быть правом, но не обязанностью

Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Оборудование детских комнат в организациях, в том числе в офисных центрах, может быть удобным для некоторых работодателей, потому что позволит им улучшить условия труда для высококлассных специалистов — женщин, но право на оборудование таких комнат не должно становиться обязанностью, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 сентября, управляющий сети бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин, комментируя инициативу министерства труда.

Ранее газета «Известия» сообщила, что представители министерства предлагают работодателям создавать детские комнаты на предприятиях. Инициатива связана с проектом создания условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми.

В соответствии с этим планом, сотрудницам компаний могут предоставить возможность ходить на работу с детьми и оставлять их в специально оборудованных помещениях в здании организации. Ожидается, что это будет способствовать повышению занятости женщин. Министерство ждет от отзывов от участников рынка.

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Буквально вчера мы с сотрудниками обсуждали именно эту тему. Есть предложение оборудовать такой детский уголок.

Считаю, что это неплохая инициатива. Есть работодатели, заинтересованные в том, чтобы брать на работу высококлассных специалистов — женщин. Если оборудование детской комнаты станет для таких сотрудников дополнительным преимуществом, то почему нет?

Другое дело, что это должно быть именно правом, возможностью работодателя, а не обязанностью. Условия труда не везде позволяют оборудовать такие пространства. А совмещение труда с заботой о детях — сложный процесс.