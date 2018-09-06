Названо число туристов из РФ, посетивших Дубай в 2018 году

Дубай, ОАЭ, , 13:06 — REGNUM Более 400 тыс. жителей Российской Федерации посетили Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) в первом полугодии текущего года. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил гендиректор корпорации туризма и коммерческого маркетинга Дубая Иссам Казим.

«Всего эмират с января по июнь посетили 405 тыс. россиян, — рассказал Казим. — Россия — это чрезвычайно важный рынок для нас».

Он также добавил, что в первом полугодии 2018 года турпоток из РФ в Дубай вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года РФ и ОАЭ подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан этих стран.

Читайте также: Россия и ОАЭ договорились о взаимной отмене виз