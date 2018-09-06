РПЦ на Ставрополье легализует незаконные постройки

Ставрополь, , 13:05 — REGNUM Ставропольская и Невинномысская епархия добилась через суд признания права собственности на постройку в Грачевском районе Ставропольского края. Решение по иску епархии к администрации района было принято Ставропольским арбитражным судом 28 августа. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

В соответствии с документами суда, речь идет о здании кошары (помещения для содержания скота) площадью в 1 тыс. 120,1 кв.м. В 2017 году здание было самовольно возведено истцом, то есть епархией, на земельном участке, находящемся в собственности РПЦ.

Интересно, что при обращении в администрацию района за разрешением на строительство епархия получила отказ из-за отсутствия разрешительной документации

«Поскольку построенный объект недвижимости соответствует требованиям градостроительных норм, не нарушает права и законные интересы иных лиц, истец на основании положений статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации просил признать на него право собственности», — говорится в документах суда.

Суд установил, что «заявленный объект недвижимости построен без оформления необходимой для этого разрешительной документации и является самовольной постройкой, однако её сохранение не нарушает прав и законных интересов других лиц» и полностью удовлетворил исковые требования епархии. Таким образом, суд признал право собственности епархии на постройку.

Это не первый случай попытки епархии узаконить право собственности на самострои. В июне арбитраж удовлетворил иск представителей РПЦ к администрации Ставрополя о признании права собственности на двухэтажное жилое здание — его построили для проживания паломников на участке муниципальной земли, предоставленном епархии в безвозмездное пользовании, без разрешительной документации. При этом ранее епархия получила отказ от мэрии на выдачу разрешения на ввод здания в эксплуатацию.