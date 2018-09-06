В Гатчине готовятся открыть главный роддом Ленобласти

Гатчина, Ленинградская область, , 13:05 — REGNUM Комитет по здравоохранению Ленинградской области приступил к лицензированию медицинской деятельности в новом перинатальном центре в Гатчине, который строился почти четыре года и должен стать крупнейшим родильным домом всего региона. Одновременно в здании работают специалисты Роспотребнадзора.

Как сообщили 6 сентября в пресс-службе областного правительства, сейчас в новом здании идет установка и отладка различного медицинского оборудования.

В конце августа Комитет государственного строительного надзора Ленобласти выдал ГК «Ростех» заключение о соответствии перинатального центра проекту и техническим регламентам. В сентябре центр будет введен в эксплуатацию, открытие центра состоится в октябре. Процесс лицензирования отдельных видов деятельности также продлится до октября.

Перинатальный центр, который будет находиться в составе «Гатчинской клинической межрайонной больницы», рассчитан на 130 коек. В нем будет 11 отделений. Две трети уже набранного врачебного персонала центра имеют высшую или первую квалификационную категорию, среди сотрудников — один доктор медицинских наук и семь кандидатов медицинских наук. Всего в перинатальном центре будут работать свыше 700 человек.

При центре также будет открыто консультативно-диагностическое отделение на 300 посещений в день и отделение дневного стационара для беременных. Медики центра будут вести полный контроль за ходом беременности, принимать роды, наблюдать мам и детей после рождения, заниматься лечением бесплодия и реабилитацией пациентов.

Восьмиэтажное здание перинатального центра общей площадью около 29 тыс. кв. м стоило свыше 2,486 млрд рублей: областной бюджет выделил 1,29 млрд руб., федеральный — 1,19 млрд руб. Заказчиком по проектированию и строительству объекта была ГК «Ростех». В ходе строительства заказчик сменил три подрядные организации.

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