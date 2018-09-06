В калужских магазинах продают опасную колбасу и странное молоко

Калуга, , 12:33 — REGNUM Специалисты управления Россельхознадзора по Калужской области в 39 пробах из 481 образца колбасных изделий, а также в свинине, говядине и в мясе птицы обнаружили листерии, бактерии группы кишечной палочки и высокое содержание других микроорганизмов, сообщает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации надзорного ведомства.

В двух пробах лабораторно было обнаружено наличие лекарственного препарата динитрокарбанилида, который применяется в ветеринарии. Кроме того, проверке подверглась и молочная продукция. Из 269 образцов 29 были признаны фальсификатом, изготовленным на основе сухого молока и растительных жиров. В одной пробе сливочного масла и в одной пробе молока нашли антибактериальные препараты сульфаниламид и сульфаметазин.

В отношении производителей фальсифицированной молочной продукции ведомством выдано 27 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии, которые направлены в Федеральную службу по аккредитации. По итогам 11 документальных проверок предприятий Калужской области пять юридических лиц и одно должностное лицо привлечены к административной ответственности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Калужской области в ходе исследования 214 проб молочной и мясной продукции в 46 образцах обнаружили признаки фальсификации сырьевого состава. Основная часть выявленного фальсификата приходится на молочную продукцию: 38 образцов молока, масла, творога. Таким образом, не менее 18% проб молочной продукции, отобранных в торговой сети и бюджетных учреждениях социальной сферы, фальсификат.

Ранее в регионе по результатам проверок было забраковано и изъято из реализации 25 партий молочной продукции и выписано штрафов на сумму более 1 млн рублей.

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